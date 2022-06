Verdens største og beste mobilspill er nå helt ferdig, helt gratis og helt fantastisk

Det meste, egentlig. Et teknologisk syvmilssteg for spill på mobil og nettbrett, og det er helt gratis!

For ett år siden var det ingen i Trondheim. Nå åpner et fjerde utsalg

Saken oppdateres.

Blizzard Entertainment er et av de største og mest respekterte spillutviklerne i verden. Selskapets portefølje er ikke særlig stor eller omfattende, men er det en ting du kan være sikker på om du går til innkjøp av et eller flere av selskapets spill, så er det at du finner kvalitet i alle ledd.

Blizzard er kanskje mest kjent for «World of Warcraft», men spill-serier som «Starcraft», «Hearthstone», «Overwatch» og «Diablo» burde være kjent for langt flere enn de mest ihuga gamere. Spillene til Blizzard har forlengst blitt en vesentlig del av vestlig populærkultur og selger alltid i bøtter og spann når det kommer en ny tittel.

«Diablo» er ved siden av «World of Warcraft» selskapets mest kjente spillserie, og Blizzard er kjent for å «skynde seg sakte» når det gjelder nye titler. Og siden det første spillet i serien som kom i 1997 har selskapet gitt ut kun to andre i serien. Nå er det fjerde kommet og ikke bare er det helt gratis (uten noe forbehold), men det er også skreddersydd for smartelefoner og nettbrett på en måte som ikke noe annet mobilspill har blitt.

Enormt og evigvarende

Vi snakker altså her ikke om et hvilket som helst annet mobilspill som du runder på et par timer mens du hele tiden blir avbrutt av tilbud om å kjøpe alskens tulle-valuta i form av juveler, gems eller annet sprøyt. «Diablo Immortal» er et nesten ufattelig stort og omfattende action-rollespill som selskapet hadde kunne lansert på konsoller som Xbox og Playstation for en drøy tusenlapp om de ville.

Men det har de altså ikke villet gjøre.

«Diablo Immortal» har vært under utviklng siden Napoelonskrigene eller deromkring, og det merkes. Hver eneste liten detalj er et stykke håndsøm som er perfekt tilpasset skjermens størrelse, uansett om du spiller på en mobiltelefon eller et nettbrett.

Og hva med kontrollene?

Som vi alle vet så er jo ikke en trykkfølsom glassplate liksom det perfekte styreverktøy for et såpass komplekst spill som dette. Det finnes bare en håndfull titler til mobil som fungerer tilfredsstillende med tomlene på glassplata. «Plants vs Zombies» er en, de mange Candy-crush-soda-pop-up-bejeweled -spillene er en annen kategori, og Blizzards første mobilspill, «Hearthstone» fungerer selvsagt perfekt.

Men det er noe annet som ligger under «Diablo Immortal». Spillet bruker de samme styremekanismene som tusenvis av andre Action-RPG og FPS-spill på mobil. Du bruker den venstre tommelen til å styre hvor du skal gå og den høyre til ulike kommandoer. Alle som har forsøkt å spille f.eks. «Dungeon Hunter» eller «Call of Duty» på mobil vet hvor lite intuitivt og hvor klønete dette føles. Men med «Diablo Immortal» har Blizzard Entertainment knekt en kode. Det funker som bare det. Hvordan de har klart dette er vanskelig å sette fingeren på, men det føles bare så....100% riktig.

Fortsetter der «Diablo II» sluttet

«Diablo Immortal» fortsetter historien der «Diablo II» (2000) sluttet. Vi befinner oss fortsatt i verdenen Sanctuary, og mange av de kjente karakterene fra både «Diablo II» og «Diablo III» dukker opp.

Og la det være klart fra første stund, «Diablo Immortal» er på ingen måte et nedstrippet Diablo-spill der det har blitt gjort kompromisser. Spillet er minst like stort og omfatende som forgjengeren, og med unntak av en «dodge-button», finner du alle de vante Diablo-elementene inntakt. Det som er helt nytt med «Diablo Immortal» er at det er et valgfritt multiplayer-spill. Det vil si at du vil hele tiden se andre spillere rundt deg, men om du velger å ta del i en gruppe eller et laug er helt opp til deg. Du kan til envher tid knytte deg til et mindre team for å gå bananas i en av de mange «Elder Rifts» (adskilte soner) eller gå for en av de hundrevis av «bounties» som finnes i spillet.

Det viser seg vanskelig å forklare hvordan «Diablo Immortal» hvordan Blizzard Entertainment har klart å strømlinjeforme et såpass komplisert og komplekst spill til mobil og nettbrett uten å ty til floskler. Men faktum er at selskapet har klart den tilsynelatende umulige oppgaven å «oversette» kontrollmekanismene fra PC og konsoller til en berøringssensitiv skjerm.

Funker best med tomlene

«Diablo Immortal» finnes også som en beta-versjon til PC (noe vi ikke har fått testet ennå), samt at spillet støtter en rekke tredjeparts kontrollere som kan kobles opp mot mobil og nettbrett. Disse fungerer sånn noenlunde, men den beste følelsen og den beste måten å styre spillet på er faktisk ved hjelp av tommelfingrene på en liten skjerm. Utrolig, men sant.

«Diablo Immortal» er nå tilgjengelig - og helt gratis - for Android, iOS og PC. Det finnes riktignok mulighet til noen mikrotransaksjoner i spillet, men ingenting du trenger å bruke penger på. Dette er ikke pay-to-win på noen som helst måte.

Verdens beste mobilspill? Ja, uten tvil. Og en teknologisk kjempeprestasjon som byr på hundrevis av timer i selskap med en av de beste spill-seriene som noensinne er laget.