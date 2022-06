Satte opp tribuner for at folk skulle få se «toillingan på Røstad: - Vi kaller fortsatt folk for tullinger og idioter!

Saken oppdateres.

Høstprogrammet byr på rykende fersk dramatikk fra Turneteatret i Trøndelag, hvor man stiller spørsmålet. I annerledeslandet Norge, hvor annerledes kan du være?

- Med utgangspunkt i historier fra spesialskolen på Røstad setter vi dagens mangfold av diagnoser i et nytt perspektiv, sier forfatter, dramatiker og regissør, Nina Wester.

- I forestillingen «IDIOT!» spør vi hvordan en merkelapp kan endre et liv, og hvordan det er å være forelder når barnet ditt faller utenfor.

Fra åndssvak til utviklingshemmet

I 1903 ble Statens Abnormskole startet på Røstad. Barn og ungdom som falt utenfor samfunnets normer ble sendt til spesialskolen. Med tiden endret begrepene seg fra åndssvake til evneveike, fra tilbakestående til utviklingshemmede. Felles for barna og ungdommene var at de ikke passet inn i tidens normalitetsbegrep og krav som folkeskolen hadde.

- Jeg har intervjuet mennesker som har gått på Røstad, folk som har hatt gode erfaringer og noen som ikke har hatt like gode. Jeg har fokusert på tiden etter krigen frem til starten av 1970-tallet. Da var det veldig mange ulike personer som ble sendt dit, alt fra tyskerunger til mennesker som ble kalt evneveik til de som hadde lese- og skrivevansker, eller folk som hadde lettere hjerneskader.

Historier som aldri er fortalt

På scenen står fire skuespillere som vever personer og tider inn i hverandre, og spiller historier fra vårt eget fylke som aldri før har blitt fortalt.

- Hva vil du med forestillingen?

- Vi kaller fortsatt folk for tullinger og idioter selv om vi ikke lenger skal gjøre det. Om du har en type ADHD-diagnose, Asperger og så videre, er det også i dag krevende for skoleverket. Jeg prøver å fortelle noe om hvordan den historiske utviklingen har vært og så prøver jeg å dra noen linjer. Normalitetsnormen har hele tiden vært i spill, og hvem er det som driver og definerer den, er mitt spørsmål.

- Vi har alle en plass

Ellen Saur er professor ved NTNU; Institutt for pedagogikk og livslang læring, og har bistått Wester i prosessen.

- Det Nina gjør veldig godt her, er å vise at vi har en velferdsstat som gjerne vil ta vare på alle, men som ikke alltid får det til. Vi har en variert elevgruppe og det er interessant å se at vi fortsatt ikke tar innover oss at her er det store variasjoner. Og hele tiden driver vi på og skal gjøre ekstra tilpasninger for noen. Og da skubber vi folk utenfor.

- Er vi på vei tilbake til store institusjoner igjen?

- Det er mange som mener det. Vi ser det i forhold til at det er blitt mange små institusjoner i forhold til bolig. Og så kan vi si at HVPU-reformen kanskje ikke var vellykket fordi veldig mange ble ensomme og boende for seg selv. Da er det mange som mener at vi skal gå tilbake til det vi hadde tidligere. Det mener jeg er veldig feilslått. VI har alle en plass, og da handler det om hvordan vi skal legge til rette for det, mener Saur.

Nina Wester intervjuet blant andre Torbjørn Skårstad, som ville ha erstatning av Levanger kommune fordi han mente seg feilplassert på Røstad.

- Dette fikk veldig store konsekvenser for hans liv. Det siste han sa til meg for han døde var at jeg måtte fortelle historien hans. Mange av barna som får en diagnose i dag hadde helt sikkert blitt sendt på Røstad, mener Wester.

- Et diagnosevelde

Wester sier det kom nye diagnoseveiledere for et par år siden hvor det dukket opp veldig mange nye diagnoser.

- Hvorfor har vi et så stort behov for å sette diagnoser på noe som kanskje egentlig er personlighetstrekk. Men vi er jo så opptatt av å sykeliggjøre ungene våre, og det som er det absurde i dette er at hvis du har et ADHD-barn så vil det utløse midler hos NAV. Du vil altså tjene på at barnet har en diagnose, sier Wester.

- Har vi et diagnosevelde?

- Ja, vi har det. Diagnosene er i utgangspunktet laget for helsevesenet. Vi bør kanskje ikke være så opptatt av diagnosene deres, men se ungene som de er, og så får andre ta seg av det medisinske, mener Saur.

Wester understreker at stykket også handler om dagens samfunn.

- Jeg har også intervjuet foreldre som har barn som på en måte står utenfor i dag.

Pedagogikk-professoren mener Wester har gjort en viktig jobb.

- Det som er fint med teaterstykket til Nina er at forestillingen viser hvordan denne normaliteten har endret seg over tid, sier Ellen Saur.

Forestillingen "Idiot!" er støttet av Fritt Ord og Dramatikkens Hus, og har urpremiere 27. september på Turneteatret i Verdal. Deretter drar den videre til hele Trøndelag, fra Røros i sør til Leka i Nord.

