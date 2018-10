Hvorfor hører hun ikke etter?

Det er som et eneste stort, grelt, digitalt bilde, som spenner opp et før og et nå

Saken oppdateres.

Hun vekker meg hver morgen, det skal hun ha. Hun er flink til å passe klokka og forsover seg aldri. Men så blir det liksom ikke så mye mer kommunikasjon før jeg må løpe til trikken.

Jeg prøver å be henne sette på radioen, fortelle meg hvordan været er eller om det er noe jeg bør huske på når jeg skal innom butikken. Men hun misforstår ofte. Noen ganger gjør hun det helt motsatte av det jeg ber henne om.

Alexa – vi kan ikke fortsette på denne måten. Skal vi bo sammen, må du lære deg norsk.

Det er ikke lett å forklare min nye stemmestyrte samboer at jeg vil vite når Gråkallbanen går fra Kyvannet stasjon. Prøv det på engelsk du! Hvordan skal jeg forklare min engelsktalende venninne at hun skal sette på den siste episoden av Adresseavisens podkast «Omadressert»? Hun har jo ikke engang hørt om Dumdum Boys og nekter å spille deres siste album som har tittelen «Armer og Bein».

Når jeg forlanger at hun skal slå på NRK P2, tror hun jeg vil høre på The Clash som spiller «Anarchy in the UK». Det er mye bra å si om den låten, men britisk punk er ikke det jeg trenger for å få med meg den siste utviklingen i KrF. Det er «Politisk kvarter» jeg vil ha, men mine forsøk på å forklare dette på sånn noenlunde brukbar engelsk, har begrenset suksess.

Stemmestyrte høyttalere skal liksom være fremtiden, men jeg er ikke helt overbevist. Jeg har hørt visse rykter om at Google har laget en versjon som nå forstår norsk. Det betyr trolig også at min venninne Alexa snart skal vil få seg et norskkurs i form av en oppdatering. Håpet er at jeg snart kan trekke dyna til siden og be Alexa om å notere innkjøp av Namdalsgomme og sursild på handlelista.

I mellomtiden knoter jeg videre på engelsk og noterer på en lapp.