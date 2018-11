Hvor ble det av jula?

Her henger brannkonstabel Lill-Marit 22 meter over Trondheim

Da tenker jeg selvfølgelig ikke på når jula faktisk slår inn i kalenderen i år. Jula starter alltid når Sølvguttene slår an første tone klokka fem på julaften og det lukter julemat i hele huset. Det er det som er så fint med jula. Den kommer den 24. hvert år. Alt før den tid er forberedelser.

Nei, jeg tenker på handelsstandens jul. Er det ikke mistenkelig stille fra den kanten til å være i siste halvdel av november? Ja vel, så har du kunnet kjøpe både julebrus og pepperkaker noen uker allerede. Og det går en og annen reklamesnutt på tv om at du kan kjøpe små juletrær i mikroplast til 99,90 på diverse billigbutikker. Og på bensinstasjonene har marsipanpølsene i løsvekt, som ligger slengt mellom grillpølser og isskraper på disken, allerede rukket å få et lite støvlag over seg.

Men det er liksom ikke påtrengende mye jul i butikkene heller, selv om vi nærmer oss desember med hodet først. Ingen glorete juletrær som lyser mot deg tvert du kommer inn døra på kjøpesenteret. Ingen lurvete reinsdyr som skuler på deg fra et hjørne. Ikke hyllemeter på hyllemeter med masseprodusert julepynt til nissepriser. Ikke noe priskrig på verken ribbe, smågodt eller bakepapir. Ikke noe 80-talls julemusikk fra sprengte høyttalere. Ingenting.

Det er ikke sånn at jeg savner det heller. Jeg er ikke den typen. Jeg lar meg ikke hisse opp til å løpe rundt for å bli ferdig til jul. Jeg lover riktignok hvert bidig år - at neste år, da skal jeg være tidlig ute. Men like sikkert fyker jeg rundt i Midtbyen med vilt blikk lille julaften. Men jeg kjenner jeg begynner å bli mistenksom. Hvorfor er det så merkelig rolig? Hva skjer? Hva pønsker de på? Skal vi overrumples når vi står der med visakortet i hånda og ikke aner vår arme råd to uker før jul?

Innerst inne vet jeg så klart hvorfor handelsstanden har havnet bakpå de siste årene. Det er ikke fordi de har lyttet til folket. De har ikke vært inne på Facebook-siden til «Vi som ikke vil ha jul i begynnelsen av oktober» og med et selvransakende nikk erkjent at «se der, ja, dette var fornuftige innvendinger». De har i stedet funnet ut hvordan de kan utsette jula et par måneder og likevel lure oss trill rundt. Uten at vi merker det. I stedet for å selge julepynt i oktober, henger de opp oransje plakater og selger tonnevis med gresskar som vi huler ut og kaster til grisen. Artig for ungene. Etterpå henger de opp svarte plakater og pusher elektronikk og hvitevarer med litt mindre avanse enn ellers i året. Artig for far. Og først når de har tynt maks ut av både halloween og black friday, kan de glise bredt mens de henter stornissen frem fra lageret. For jula går fortsatt rundt av seg sjøl.

Som en motvekt har jeg demonstrativt startet tidligere med mine egne juleforberedelser. I kveld er det offisiell åpning. Da blir det den årlige lutefiskmiddagen med noen gode - og et par dårlige - kompiser. Høyst sannsynlig blir det en akevitt eller to ved siden av også. Og går det som jeg frykter, kommer vi til å se både smånisser og julestjerner før kvelden er over.

