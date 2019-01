Svar på julas geografiquiz

Treningseksperter og leger sjokkert over slankedebatt: – Kan gi overvektige inntrykk av at de kan droppe å trene

1. Selbu. Iris Martinsen Aune, sjokoladefabrikk. 60.000 kr, snøscooterkjøring. Bjørn Hammer, «Jakten på kjærligheten».

2. Åre. Sp-ledere, telefonsjikane.

3. Ureddplassen. Gildeskål, Ubåten «Uredd» gikk på mine på vei til Sulitjelma. Vidar Helgesen. Sandhornøy. Elias Blix.

4. Bjørnevatn. 3.div.fotball. Ofotbanen. Hos gruveselskap i fjellet.

5. Kirkenes. Frode Berg, 75-års jubileet for frigjøringen av Kirkenes og Øst-Finnmark, Jernbane Kirkenes - Rovaniemi.

Adresseavisen beklager quiz-kluss Svarene kom for tidlig.

6. Westminster Abbey. Stephen Hawking begravd mellom Isaac Newton og Charles Darwin. Lydfil av tale, svart hull 3500 lysår unna. Kongekroning. «The Crown».

7. Hoover-dammen. Arizona, Nevada, Herbert Hoover, president nr. 31. J. Edgar Hoover, FBI. Bygge pumpestasjon, bruke overskuddskraft fra sol- og vindkraftverk for å pumpe vann tilbake i magasinet.

8. Detroit. Aretha Franklin. Queen of soul. «Respect», «I Never Loved a Man» og «You Make Me Feel Like a Natural Woman».

9. Sikkerhetsrådets sal (i FN-bygningen). Irland og Canada. Biri-tapet, dronning Sonjas barndomshjem, prinsesse Mãrtha Louises minneløp, Biri travbane.

10. Annapolis. Maryland. John McCain, «Hanoi Hilton», krigsfange.

11. Barcarena. Delstaten Pará i Brasil. Alunorte er verdens største aluminaraffineri. Fotball-landslaget som Norge slo i 1998.

12. Nikumaroro (Gardnerøya). Kiribati. Phoenix, fugl Føniks. Flygeren Amelia Mary Earhart, første kvinne solo over Atlanterhavet, første solo over Stillehavet, jorden rundt (1937).

13. Vanuatu. Ny-Hebridene, «SS Coolidge».

14. Da Nang. «Den gylne brua». Ba Na-fjellene. Skulpturene «Guds hender». Sigvart Dagsland, «Det er makt I de foldede hender». Hanoi, Ho Chi Minh-byen.

15. Spratlyøyene. (Nansa). Sør-Kinahavet. Folkerepublikken Kina, Taiwan, Filippinene, Vietnam, Malaysia og Brunei.

16. eSwatini, Swaziland. Sør-Afrika.

17. Bujagali. Uganda. Victoriasjøen. Knut Hamsun.

18. Bukavu. Fredsprisvinner Denis Mukwege, Panzi sykehus. Dagfinn Høybråten, Kirkens Nødhjelp. Kivisjøen. Hutuer og tutuer 1994.

19. Krim. Broen over Kertsj-stredet er lengst i Europa, foran Vasco da Gama- brua. Ukraina er kritisk.

20. Hydra. Icarus. 9,34 milliarder år gammelt lys fra blå supergigant, som nå trolig er blitt sort hull eller nøytronstjerne. Sønn av Daidalos. Beste dokumentarfilm. Axel Jensen: «Ikaros – ung mann i Sahara».

21. Skopje. Thorvald Stoltenberg, Anja Breien («Hustruer» I, II og III). (Nord-) Makedonia.

22. Ljubljana. Slovenia. EUs tredje energipakke. Acer. Sogn og Fjordane. Vestland.

23. Dunkirk (Dunkerque). Operasjon Dynamo, evakuering. Småbåter over Kanalen. Franpiper, gassrørledning fra Draupne-krysset, Odins ring. «Juvikfolke», Olav Duun.

24. Düsseldorf. Statkraft. Største landbaserte vindkraftanlegg, Fosen-halvøya, Hitra og Snillfjord. European Song Contest, 2011, Alexander Rybak, 2009.

25. Jellhaugen/Jellestad. Halden. Gravhaug. Vikingskip. Norges skotøyhovedstad. Stein Riverton (Svein Elvestad), «Jernvognen». Lars Sponheim startet på Stortinget med å gå fra Ulvik til Oslo i 1993.

26. Haga. Stortingspresident Tone W. Tømte (Kirsti Kolle Grøndahl var den første). Høyest rang ifgl. Hoffreglementet. Åslaug Haga, byggesaker. Ragnhild Haga, to OL-gull.

27. Nørholm. Marie Hamsun. Anne Hege Simonsen, Tryggve Gran, først over Nordsjøen 1914. Thor Hushovd, Mesternes mester (2016).

28. Vennesla. Steffan Strandberg, «Natta pappa henta oss». Maria Arredondo, «Just a Little Heartache». Bittelilletun, Knut Arild Hareide. Fiberkabel til datasenterparken N01 Campus.

29. Orre. Askespredning. Per Fugelli. Kitty Kielland, maler. Alexander L. Kielland. Lars Oftedals kaniner.

30. Hardangerbrua, nytt frimerke. Hengebru, tårnhøyde 201.5 meter

31. Flåm, 1351 meter lang zipline. Cruisebesøk. Naken mann.

32. Førde. Fredskorpset, Norec. Olaug Nilsen, «Få meg på, for faen», «Tung tids tale», Halldis Moren Vesaas.

33. Sandane. Gloppen kommune. «Skam» på Hartvig Nissens skole, «Lovleg» på Firda videregående. Landsgymnas.

34. Tafjord. «Gjerdeløa», Marianne Heske, Pompidou-senteret i Paris, Kunstsiloen i Kristiansand.

35. Svorkmo. Norsk Kylling. Brynjar og Erlend Fagerli, fotballtriksing

Vinnere av Den store julereisen 2018

Vinner av hver etappe får 500 kroner hver, mens én heldig reisende, med 35 riktige svar, får 2500 kroner.

1. etappe: Kristian, Ragnhild og Arthur Mandahl, Vikhammer

2. etappe: Randi Krogh, Trondheim

3. etappe: Tove og Espen Eid, Trondheim

4. etappe: Kari Ødegård, Batnfjordsøra

Vinner av hele reisen: Eskil Lervik, Knarrlagsund

Vi gratulerer!