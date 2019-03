Visuell vitenskap

«Forbindelser», 46x66cm, ett av seks tresnitt i serie, del av prosjektet «M.I.K.E. (modulbasert intern kommunikasjonsenhet)», 2012 KAN SES: Vises i utstillingen «Fast samling: Innkjøp 2013-2018», frem t.o.m. 25. mai 2019, Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Stasjonsgata 3, Namsos KUNSTNER: Ellen Sofie Griegel (f. 1975) TIDLIGERE VERKER: Ellen Sofie Griegel er utdannet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Griegel jobber innenfor flere medier, med særlig vekt på installasjoner der årsakssammenhenger spiller en viktig rolle. Hun har hatt separatutstillinger i både Steinkjer Kunstforening, RAKE Visningsrom i Trondheim, Galleri Titanik i Finland og Kunstmuseet Nord-Trøndelag samt blitt vist på Hilmarfestivalen i Steinkjer. Hun kom nylig hjem fra et lengre produksjonsopphold på Island, der hun også viste arbeider på lysfestivalen List í Ljósi.

I dette bildet gjenkjenner vi lett en stor A. Men hva denne A-en imidlertid betyr eller står for, er mer uklart. Det som ser ut som en speilvendt B og en speilvendt F, befinner seg i hver sin mindre boks oppe i venstre hjørne. Vant som en er til å avlese bilder som romlige fremstillinger, gjenkjenner man kanskje en enkel streksol der oppe i høyre hjørne. Men ser man nærmere etter, så er solstrålene - med sine retningsangivende pil-stråler ned fra en halvsirkel - kanskje egentlig bare piler. Dette er kanskje ikke et rom, eller en slags plantegning av et hus, likevel?