Gjenkjenner du et av objektene?

Noen er matte, litt tunge og grove. Andre er glatte, lette og porøse. Det er lett å glemme at alle objektene er utformet i porselen, all den tid noen av objektene ser så industrielt tilvirket ut at de liksom umulig kan ha blitt formet av en så fin leire. Man kunne ha bannet på at den avlange, hvite formen til venstre var støpt i plast – selv på nært hold.