Verdens enkleste og beste brød

Selvdyrket surdeigsbrød med avlegger. Grovbrød uten gjær som står til kaldheving i flere døgn. Jeg har aldri fått taket på det der. Brødbaking er noe jeg sjelden lykkes med. Det ender som regel opp med å bli noe flatt, tungt og trist. Tørre og lite velsmakende brød ingen finner særlig fristende å ta et tygg av. Som regel stekt for lenge, og likevel ikke gjennomstekt. Det sier seg selv at dette ikke er noe jeg går løs på særlig ofte. En venninne av meg valser gjerne opp med fem brød i slengen og har en diger kjøkkenmaskin som tar seg av eltinga. Jeg derimot, har verken evnen eller utstyret som skal til for å gjøre suksess med brødbakst. Helt til nå.