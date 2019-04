Avskjed med en katt

Dette ansvaret kan du ikke gå ifra. Stemmen er bestemt. Det er en mangeårig venninne som snakker. Men hvordan kan jeg ta ansvar for at noen skal dø? Du har jo fått et kvalifisert råd. Dessuten har du visst det lenge, er svaret. Det er bare noen timer siden dyrlegen sa at katten var kommet til et veiskille. At hun ikke lenger hadde et godt liv. - Nå er det best at hun får slippe, sa han. Det var akkurat den beskjeden jeg hadde fryktet skulle komme.