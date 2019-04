Å kle en vegg

Innenfor et kunstrom ville jeg ha grepet til ord som «geometri» og «fargekombinasjoner». Men her på denne veggen ser jeg ikke så nøye på det. Det er ett av svært mange tepper som henger på veggene i hytten vi har leid for påsken. Mønsteret er fint, og temmelig komplekst ved nærmere ettersyn. I min egen stue ville det ha brutt for mye med den øvrige stilen, med min smak. Men her i disse omgivelsene - «på hytta» - er det en selvfølgelig del av inventaret.