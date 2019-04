Tordenskioldsparken ca. 1895 og 2019

Den siste manøveren var en forflytning fra motsatt side av kirken for å gi plass til en musikkpaviljong på stedet statuen hadde stått siden avdukingen i 1876. Peter Wessel Tordenskiold var den første historiske personen som ble beæret med et frittstående monument i Trondheim, lenge før både Olav Tryggvason og kong Sverre. Sjøhelten var en av byens store sønner, og et mangeårig arbeid var lagt ned før statuen til slutt kom på plass.