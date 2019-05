Blond turning gray

Blond blir oransje, blond blir gul. Ofte avslører google resultatet det søkes mest etter, men her er det altså blond blir grå eller hvit jeg er interessert i. Vi sitter rundt et bord og diskuterer saken. For som haren skifter fra sommerpels til hvit vinterpels er også stadig flere i min omgangskrets i ferd med å gjennomgå samme hamskifte. - Men hvis du planlegger å bli naturlig grå må det da være en frisør som kan gi deg svar på hvordan du best mulig måte kan klare overgangen, mener en venninne. Hennes problem som mørk er at hun napper ut de grå hårene. Når de vokser ut igjen får hun mange korte stive hvite hår. De står ut på hodet som titalls synlige små antenner. Ha ha ha! Det er utrolig lett å le av andres forvandling fra ung til eldre.