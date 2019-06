Et revolusjonerende kunstverk

Ikke i betydningen sjokkerende, kanskje snarere mektig. På en dyne av sand ligger denne enorme formasjonen. Eller er det kanskje riktigere å snakke om en figur? Den skrå linjen ligner en rygg som reiser seg. De to vridde, avlange formene ligner horn. Det er nok av elementer her til å kunne tenke på en okse. Verket heter «Thawr, Thawra ثور, ثورة (Ox, revolution)». I informasjonsbrosjyren står det at de to arabiske ordene for henholdsvis okse og revolusjon kun skilles av en enkelt ‘a’.