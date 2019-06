Den siste sten

Den er ikke den største. Ikke den mest iøynefallende. Og egentlig ikke så godt synlig. Høyt oppe på Vestfronten, tilgjengelig for dem som tar turen opp og bruker øynene godt. Den er heller ikke så komplisert eller full av religiøs symbolikk eller en viktig del av et større episk narrativ. For man skal vite det: Nidarosdomen er full av historier. I form av glassmalerier, skulpturer, relieffer, i små detaljer og ornamentale nyanseringer.