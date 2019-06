Domkirkegården 1935 og 2019

Da John antydet at de gamle skurene var fredet, kom kong Harald med et overraskende forslag.

Da John antydet at de gamle skurene var fredet, kom kong Harald med et overraskende forslag.

Saken oppdateres.

Dette var også helt etter planen, for etter et vedtak i 1897 skulle kirkegården omkring katedralen for fremtiden ligge som en offentlig park. Det ville riktignok bli gitt tillatelse til begravelser på eksisterende gravsteder inntil 1938, men i hovedsak skulle Tilfredshet kirkegård være gravplass for Domkirkens og Vår Frue kirkes menigheter.

Spesielt var det den nordøstlige delen av Domkirkegården som fikk gro igjen, slik at den snart så ut som en alminnelig park, med trær, busker, grusganger og benker. Dette området av kirkegården hadde lenge vært fattigkirkegård og hadde ingen ruvende monumenter som ble stående i generasjoner. Gravminnene var beskjedne og forgjengelige, historien lettere å viske ut. En lignende avvikling av kirkegården fant sted på det nedre platået sørøst for Domkirken, Vår Frue kirkes kirkegård. Der ble også mange graver slettet, før bystyret i 1937 igjen ville ta Domkirkegården i bruk til begravelser.

Dette krevde godkjennelse i kirkedepartementet, som forlangte en detaljert plan for den fremtidige utnyttelsen av kirkegården, før den igjen fikk tilbake sin gamle funksjon. Ennå femti år etter var ingen slik plan lagt, men noen dispensasjoner ble gitt, slik at det foregikk en del begravelser og urnenedsettelser frem til 1990-årene, da Kirkevergen igjen ville åpne for regulær kirkegårdsdrift på Domkirkegården for første gang på hundre år.

Så kom Riksantikvaren inn i bildet og tillyste fredning med hjemmel i Kulturminneloven. Kirkegården ble delt inn i seks soner, med forbud selv mot urnenedsettelser i vernesone 1, ved det nordøstre hjørnet av kirken. Etter arkeologiske prøvegravinger i 2001 ble en reguleringsplan utarbeidet med fredning av kirkegårdens gravminner og strenge restriksjoner for fremtidig bruk av eksisterende gravplasser. Planen åpnet for en gjenbruk av et mindre område øst på Domkirkegården, der det ble tillatt med urnenedsettelser i en minnelund med et felles gravminne.

Svært mange av gravene og gravminnene på Domkirkegården hadde i lang tid vært forsømt og var preget av forfall. Med fredningen tok det offentlige et ansvar for å sikre de gamle gravstedene, som representerer stor historisk verdi. På denne måten har Domkirkegården kommet i en særstilling blant kirkegårdene i Trondheim, der den generelle regelen er at en grav kan bygsles i 60 år etter siste begravelse eller urnenedsettelse. Normalt blir gravstedet da slettet, men det heter i kirkegårdsreglementet at det kan gjøres unntak av kulturhistoriske eller personalhistoriske grunner.

Her kan du lese flere historier fra Trondheim før og nå