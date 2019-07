Sommer i Trøndelag

Et markdrag henger etter båten, i tilfelle storørreten er våken. En andefamilie letter forskrekket når vi lydløst runder et lite nes. Lang lunsj i lynget. Ligge i bare T-skjorta og kjenne du blir søvnig av å se på duppen som vipper i takt med de ørsmå krusningene ute på vannet. Bråvåkne av at snørebremsen på snella gjør et lite rykk. Enda et rykk, før den spinner av gårde. Lange kvelder rundt bålet i den lyse sommernatta. Latter og røverhistorier. Søke ly inne i hytta hvis myggen og knotten blir for ille. Frokost i sola. En ny dag med kaffebål, padling og fiske i godværet. Et bad i lav kveldssol. Ikke en bekymring i verden.