Tiltrekkende motstand

Det er vanskelig å være helt kategorisk når det gjelder billedkunst. Å bastant mene at «slik må et maleri være for at jeg skal like det» er vanskelig. Men jeg kan likevel gjøre et forsøk: Et bilde bør ha en eller annen form for motstand i eller ved seg. Motstanden kan bestå i en litt avbrutt rytme i figurene, en utfordrende fargebruk, en ukonvensjonell form, en tankevekkende figurativ scene. En eller annen form for motstand får i hvert fall meg til å vende tilbake til et bilde. Om scenen er i total harmoni, uten noe som lugger, ser jeg meg som regel ganske raskt mett på det og glemmer det like raskt.