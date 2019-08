Jeg er lei av å være stappmett på ferie

Allerede nå forstår du sikkert hvor dette bærer avsted. - Jeg gidder ikke lese nok en halvgod tekst om klimaskam, tenker du. Greit, jeg tar hintet. Jeg gidder faktisk ikke å skrive om det heller. Det er dessuten flere måneder siden talene til klimaaktivist Greta Thunberg fikk engasjementet til å gløde i meg. Jeg er lei, rett og slett. Det er så mye av alt hele tiden. Jeg klarer ikke lenger å skille mellom hva som er mine meninger, min samvittighet eller bare det faktum at jeg har hørt eller opplevd det før: Been there, done that, for å si det sånn. Likevel. Noe er annerledes.