Som tittelen indikerer, handler den om det å se på andre mennesker som lider. Enten det gjelder fotografiske dokumentasjoner eller å overvære det i samme tid og rom som noe grusomt skjer. Det å betrakte andres lidelse er en øvelse som selvfølgelig kom før fotografiet. Tenk bare på de skuelystne folkemassene som samlet seg rundt en offentlig giljotinering for mange hundre år siden. Og når en politimann sier «trekk tilbake, her er det ingenting å se» ved et åsted, trigger det ikke nettopp skuelysten?