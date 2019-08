Nyhavna ca. 1922 og 2019

Det nye havneområdet var en del av havneplanen fra 1912 og fikk fra først av betegnelsen «Bassin IV», før navnet Nyhavna (Nyhavnen) kom i alminnelig bruk tidlig i 1920-årene. Da var det nordøst i bassenget anlagt en «industrikai» (nærmest på bildene), formelt kalt Ladehammerkaia fra 1961. Den hvite bygningen til venstre på det gamle bildet er Aktiebryggeriets slottslignende hovedbygning, i dag en like sentral del av E. C. Dahls bryggerianlegg, men delvis skjult fra sjøsiden av store lagerbygg etc.