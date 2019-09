«Lenger opp i Munkegata kan jeg se røykende nazister»

I 1992 kunne besøkende i Berlin oppleve et unikt fotoprosjekt på nattetid. Idet mørket senket seg, lyste fasadene rundt omkring i bydelen Scheunenviertel opp med projiseringer av gamle fotografier. Bildene viste jødene som en gang, før og under den andre verdenskrig, bodde i bydelen. Særlig bemerkelsesverdig var det at kunstneren bak, amerikanske Shimon Attie (f. 1957), projiserte de fotografiske motivene slik at de perfekt matchet husfasadene, nøyaktig der motivet opprinnelig var knipset. Som en slags spøkelses-seanse ble et for lengst forbipassert øyeblikk gjenopplivet på stedet der menneskene en gang hadde stått.