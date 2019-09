Nå har ikke jeg et digert barberer-designet influenserskjegg med fixie-sykkel og ølbryggeri innafor flanellsskjorta, men ingressen er et forsøk på å beskrive følelsen mengden med flyttekasser (67 stk) som står i kjelleren min gir, selv ETTER at huset er møblert og klart for et fullverdig liv de neste tredve årene.