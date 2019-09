Den norske fotografen Helge Skodvin utga for noen år siden en fotobok der han hadde samlet bilder av forskjellige Volvo 240-biler. Det ble et slags kulturteknologisk oppdagelsesprosjekt foretatt langs norske veier og tettsteder. Hvor mange Volvo 240 klarer vi å spotte på vår ferd gjennom det norske landskapet, i by og bygd?