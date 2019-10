Altså ikke akkurat denne bygningen og denne lille gressbakken. Men scenen, sammensetningen av objekter. Noen spader som representerer redskaper, et rødmalt hus med hvite vindus- og dørkarmer, et skogholt med diverse høye trær og busker. Det er et scenario vi har besøkt i feriene, har vokst opp i, kjører forbi. Svært ordinært. Tør en si typisk norsk?