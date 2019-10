Dette bildet viser Sørfjorden i Hardanger. Vi ser en stor fjord og massive fjell, sentrale referansepunkter i norsk kunst gjennom 1800-tallet. Et internettsøk på Sørfjorden resulterer i en rekke bilder av akkurat dette utsnittet: høyt oppe, sett fra et annet fjellparti. En utsikt mot dette voldsomt vakre skuet – det som nå kanskje går under betegnelsen «perfekt selfie-sted».