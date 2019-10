Stor kunst

Varsellampen har ringt og sagt ifra om at størsteparten av det 52 meter lange bruspennet skal heises opp for at en båt med mast av en viss lengde skal gli forbi - enten innover mot byen eller utover mot fjorden. I over 100 år har dette bruspennet på klaffebrua hevet og senket seg, sluppet båter inn og ut under seg og latt tog dundre over seg. At denne bevegelige brua ikke er blitt modernisert en eller gang i løpet av de siste tiårene, sier kanskje sitt om dens robuste funksjonalitet - og om de mange tusen timene som er brukt på å smøre den.