Fotografiets inntog var revolusjonerende. Det endret bildets status. Det endret på mange praksiser. Og man kan si at det i stadig større grad spilte en form for demokratiserende rolle: Flere og flere fikk råd til å ta et familieportrett, på midten av 1900-tallet jaktet millioner av mennesker på «the Kodak Moment» med sitt kamera frem til våre dager, der «alle» knipser i vei, døgnet rundt.