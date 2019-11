Formet av vinden

To figurer står og forsøker å brette sammen eller strekke et litt gjenstridig tekstil. Figurene har kjole og hår av en viss lengde. Alt tas av vinden. Tekstilet, kjolestoffet og håret. Alt fyker i den samme retningen. Tittelen understreker at dette er en varm vind, de lette sommerkjolene og blåsten i håret er ingen isnende kald scene. Dette er mer som en liten hverdagsscene, en smule dramatikk å le litt av mens det står på.