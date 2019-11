Analogica fra Tryll

Eller stappe hodet ned i et kokende badekar fylt med kreosotmarinert oppdrettslaks blandet med håndballklister og spiker og juleøl, for deretter å stupe fra timeter`n inn i ei badstue som er tilrettelagt for sauna-VM av noen finske realitystjerner med bensinfetisj og manglende skolegang og altfor høy lojalitet til lokal black metal.