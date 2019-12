Selv om det er 136 år siden denne scenen ble malt, skal det ikke så mye til for at mange kan kjenne seg igjen – særlig i disse julebordstider. Bildet heter «Dagen derpå». Kammerset, der denne sammenkrøpne, fremdeles påkledde skikkelsen ligger, ser riktignok litt eksotisk gammeldags ut. Ingen innslag av nyere teknologi, masseprodusert møblement eller synlig elektrisk belysning. Men her er det altså den hverdagslige, menneskelige scenen som er hovedbudskap. Det er dagen derpå.