- Jeg har møtt mange som skader seg, og alle er mye tøffere enn de tror

Problemet med selvskading er at det er du som skader. Og at det som blir skadet er Selvet, like mye som kroppen. Du skader dine egne tanker og følelser. Du sårer et selvbilde og en selvtillit som allerede er stygt skadet.

Årsaken til at du skader deg, er at det virker. Det virker fordi du ikke vet om noe annet som er like effektivt. Da blir fristelsen stor til å igjen la kroppen betale prisen. Men grunnen til at du ikke vet om noe annet som er like effektivt, er at du ikke har tro på deg selv, at du har selvødeleggende tanker som: «det er ikke vits i å kjempe imot» eller «jeg er svak» eller «jeg er ei feit blubbe det går til helvete med uansett».

Hvor kommer de tankene fra?

De kommer fra andre.

Du er ikke mer håpløs enn andre, problemet er at du har sterkere selvødeleggende tanker enn andre.

Du kan ikke gjøre så mye med det som har skjedd deg før, all dritten du opplevde, svikten du ble utsatt for. Men nå er nå. Når du får de gjentatte selvødeleggende tankene om selvskading, må du kjenne dem igjen som det de er: tanker som kødder det til for deg. Da bør du heller bli sint enn føle skam. Sint fordi det ikke skal være slik, sint fordi du fremdeles blir skadet av det som skjedde før.

Svein Øverland skriver om tema som kan hjelpe deg i livet ditt Svein Øverland er barnepsykolog og rettspsykolog. Han er seksjonssjef ved avdeling Brøset, St. Olavs hospital og rådgiver for Politiet og kriminalomsorgen. Han har gitt ut to bøker.



For sinne er en sterk følelse, en god følelse, en følelse som gir energi. Så om du har mye sinne, behøver du ikke være redd. Det kan være bra. Så lenge du bruker sinnet ditt riktig. Å bruke det mot deg selv er feil. Du kan heller bruke energien til å gjøre noe som virker, på lang sikt.

Sjansen er stor for at det er en sammenheng mellom lysten til selvskade og at du har grunn til å være sint. Kanskje har venninna di sviktet deg, typen dumpa deg, foreldrene dine gjort noe dumt, eller du har ikke nådd det målet du ønsket. Kanskje er du redd for å ta det opp med dem, eller du er redd for at du ikke klarer å gjøre det på en ordentlig måte, eller du tror det bare vil føre til at de blir sinte på deg og lei av deg og ikke lenger orker å være sammen med deg, eller at de til og med vil slutte å være glade i deg.

Men sannsynligheten er stor for at du tar feil.

Akkurat som du skader kroppen, skader tankene dine troen på deg selv. Tankene kødder det til for deg. Får deg til å tvile på deg selv, psyker deg ned. Slik at du nettopp tror at selvskading er den eneste og beste løsning. Det er dem du bør være sint på: disse tankene som torpederer tingene, som hindrer deg i å tørre og dermed teste ut tankene.

Så kanskje skal du heller prøve å være sint på de selvødeleggende selvskadetankene.

Kanskje skal du heller holde ut. Til de ikke lenger er så sterke. Tenk på det som en bølge. Riktignok er det en svær bølge, en gigantisk bølge som kan knuse og ødelegge. Men bare du kommer over den, blir neste bølge litt mindre skremmende, og etter hvert blir det mye bedre. Det er skummelt, det er tøft, men så er du da også tøffere enn du tror. Det vet jeg, for jeg har møtt mange som skader seg, og alle er mye tøffere enn de tror. Tøffere enn folk flest også for den del. Men som sagt, de ser det ikke selv, som det eventyret med den stygge andungen. Han hadde også grunn til å være sint, han ble mobbet og psyket ut. Men han viste dem …

Problemet med selvskading er ikke at du skader kroppen. Problemet er at du skader deg selv.





