Før og nå

St. Olav kirke 1971 og 2020

«Kirken den er et gammelt hus, står om enn tårnene faller,» skrev Grundtvig. Og den kjente salmen med melodi av trondhjemskomponisten Ludvig Mathias Lindeman passer godt på St. Olav domkirke, som består like fullt om tårnene har falt både én og to ganger.