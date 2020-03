En god nummer to

Tittelen sier sitt: Non-record attempts II - world’s second largest teddy bear. Dette er verdens nest største bamse. Om det virkelig er det har jeg ingen oversikt over. Men utsagnet sier sitt: Dette er i hvert fall ikke verdens største bamse. Dette er ikke et verdensrekordforsøk. Det som her er stilt ut innenfor kunstinstitusjonens vegger, er verdens nest største bamse.