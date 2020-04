En helt vanlig norsk stue. Eller?

Hva er den ene tingen som viser at her bor en person som ikke er «typisk norsk»? Hvem bor i denne stuen, og hvordan ser vi det? Hvem skulle trodd at denne dama ikke er «folk flest»?

Saken oppdateres.

Trepanel, lampe med rysjer, en wifiruter med tre spisse antenner inne i hjørnet bak stolen, klatreplanter langs vinduet, en fotskammel i mykt brunt lær, en flatskjerm-tv, en blå og stablevennlig stol, en skål med nøtter og nøtteknekker på bordet. Som i nesten alle hjem ligger det ledninger litt hulter til bulter inne langs veggen. Og på veggene ser vi også noen bilder, til venstre fargerike malerier på hvitt A4-papir uten ramme hengt rett opp på veggen, typiske «barnebarnsbilder», og til høyre en reproduksjon av Tidemand og Gudes «Brudeferd i Hardanger» fra 1848, et av norsk nasjonalromantikks virkelige hovedverk.

OM VERKET: Fotografi fra fotoserien «Kven er Kven?» HVOR OG NÅR: Skulle ha blitt vist på AKRON gallery, Øvre Bakklandet 17, Trondheim, med åpning 16. mars. Arrangementet ble imidlertid avlyst på grunn av tiltakene mot koronaviruset. KUNSTNER: Åsne Kummeneje Mellem (f. 1995) TIDLIGERE VERKER: Åsne Kummeneje Mellem er for tiden masterstudent ved Kunstakademiet i Tromsø. Hun har en bachelorgrad fra Kunsthøgskolen i Oslo og har også utdannelse fra Oslo Fotokunstskole. Fotoprosjektet «Kven er Kven?» var en del av hennes bachelorutdanning og har fått medieoppmerksomhet, blant annet fra NRK.





Bildet er sterkt lyssatt, slik at alle disse detaljene kommer frem, og fotografen har plassert seg slik at verken hun eller lyskilden reflekteres i de sorte vindusflatene. Fotokunstneren Åsne Kummeneje Mellem tilhører selv minoritetsfolket kvenene, og i fotoprosjektet «Kven er Kven?» har hun satt seg fore å avbilde kvener i alle aldre i deres hjem. Den eldre kvinnen på akkurat dette fotografiet er kunstnerens bestemor, Reidun. Når et bilde som dette blir utstyrt med denne tilleggsinformasjonen - dette er en kvensk kvinne i hennes hjem, et kvensk hjem - så begynner nok de aller fleste å lete etter nettopp noe som identifiserer dette som et kvensk hjem. Sagt på en annen måte, noe som er annerledes. Noe som får dette til å skille seg fra å være et hvilket som helst typisk norsk stueinteriør til en litt eldre person. For dette ser da nokså typisk norsk ut, gjør det ikke?

Og det finnes faktisk en slags markør om en ser godt etter. Avisen bestemor Reidun holder i hendene, er verken VG eller Adresseavisen, Nordlys eller Fædrelandsvennen. Det er Ruijan Kaiku eller Ruijan Kaijusta, den kvenske avisen. Baksidesakens tittel leser «Grethe snakker kvensk med barna».

Det ligger vel i selve betegnelsen «minoritet» at det er noen det finnes langt færre av enn folk flest. Og visuelle kjennetegn, det ytre, det lett påviselige er ofte det som henger igjen. Samisk, indiansk, muslimsk - ja science fiction-nerd, ekstrem-metal fan, veganer eller seksuell avviker for den saks skyld. Alt som skiller seg ut fra majoriteten, har en tendens til å få sin stereotypi i form av visuelle markører hektet på seg. «Sånn ser de ut!»

Men i en hvilken som helst norsk stue vil vi vel alltids finne én eller annen gjenstand som skiller seg ut fra det øvrige - noe som skiller personene som bor der, litt fra «folk flest». Som denne ene detaljen, med den, for de fleste, ukjente avisen Ruijan Kaiku. Den eneste detaljen i dette detaljmettede bildet som røper at stuen tilhører en person med minoritetsbakgrunn.

