Aldri før har jeg vært mer glad for å være født i Norge

«Mann skutt i Sør-Afrika for å ha brutt karantenereglene». Nyheten får en jo til å reflektere litt. Aldri har vel Norge vært et bedre land å bo i. Diskusjonen går i bilen. Passasjeren har sett nyhetene og merket seg at i Sverige går liver nærmest som normalt under krisen. De anbefalte tiltakene mot spredning av smitte er ikke lovpålagt. Parallellen til klimakrisen er åpenbar.