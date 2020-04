Kristiansten festning var for lengst nedlagt som festning, men tronet fortsatt like trygt og beskyttende over byen. Oppe på festningsmuren gikk det stadig vaktsoldater med gevær, uten fiender i sikte, men med et våkent blikk for mulige branntilløp. Omkring 1905 var festningen først og fremst blitt et utsiktspunkt og en turistattraksjon, en fredelig oase i byen med sine grønne voller både innenfor og utenfor murene.