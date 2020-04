Viktig melding, lytt til radio

Spørsmålet ble stilt for under to måneder siden, men det føles som en evighet. Det var dagen da koronaen kom til Norge. Folkehelseinstituttet hadde innkalt til pressekonferanse, der budskapet var at en person i Tromsø var bekreftet smittet av det nye viruset. Seansen var over på seks minutter. Journalistene spurte og grov. Men det var ikke så mye mer å si. Den smittede hadde vært i Kina, hadde ingen symptomer og var trolig ikke smitteførende lenger. Det var da spørsmålet kom. «Hvorfor går dere ut med dette nå? Hvorfor er dette viktig å få frem?»