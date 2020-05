Trekantmysterier

Men de siste ukene har koronakrisen gjort noe med meg. Nylig ble jeg så engasjert i et trekantmysterium på Facebook at jeg en ettermiddag brukte et par timer på å gruble på svaret. Etter at jeg som mange andre hadde dummet meg ut ved å svare feil, gikk jeg koronatidas obligatoriske ettermiddagstur og grublet på om jeg hadde sett bildet fra feil synsvinkel.