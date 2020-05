Men det er det nok mange som nå er lei av å få påpekt til stadighet. Her, i dette godt over 100 år gamle bildet, hadde nok alternativet for dette paret vært et besøk på kneipene. Men de sitter altså innomhus. En kopp og et glass, en duk, avslappet stemning. Bildet har også en fin og lett koloritt, som for å underbygge det lette og ledige ved scenen.