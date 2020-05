Fra den nye Gråkalbanen kunne de reisende midt i 1920-årene oppleve en sammenhengende «grand view» over Trondheim, med en gradvis overgang fra et tettbygd bylandskap til grønne landlige omgivelser. Ved Hoem var utsynet betagende vakkert over velpleide jorder og åkrer, rolige elveslynger, by, fjord og fjell.