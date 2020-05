For det har jo fra tid til annen vært en eller annen tulling som har spurt. Mer eller mindre umotivert. Nå vet jeg at denne evnen snart ikke vil være nok. Det er bare et tidsspørsmål før jeg går på en skikkelig smell. Det er ganske foruroligende, tatt i betraktning at spørsmålet i det siste har dukket opp stadig hyppigere. Flere ganger i uken, faktisk. Ofte flere ganger om dagen. «Skarru ha bank, eller?» Snart får jeg skikkelig bank.