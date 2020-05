Det var nesten så vi kom ut av tellingen under bilturen fra Trondheim til Bessaker på Fosen en kveld i forrige uke. Flere ganger måtte vi stoppe bilen for å ta inn synet av elg og hjort, rådyr og en trane. Da jeg noen dager senere kjørte fylkesvei 55 til et oppdrag, fikk vi øye på noen svaner som lettet like ved. Og på en annen tur, tittet en hjorteflokk nysgjerrig tilbake.