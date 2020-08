Norgesferie er flott

Samtidig tenkte jeg på alle som på sosiale medier har lagt ut bilder av at nå er de på norgesferie. Vi har sett utallige bilder av norgesferie, dag for dag. Som om det er en sensasjon å dra på ferie i sitt eget land. Før, da situasjonen var normal, var det bilder fra Bali, Maldivene og Thailand folk la ut. I sommer fikk de plutselig behov for å fortelle at det er stas å kjøre fra Rena til Tynset.