En tittel har mye å si for hvordan vi leser et kunstverk

Forestillingen om at en kunstner alltid signerer sine verker, er ofte ikke riktig. Hvor mange middelaldermalerier er signert, uansett hvor praktfulle de er? Dette har sine forklaringer. Både kunstnernes status som håndverkere og bildenes tiltenkte funksjon som bruksbilder i religiøse kontekster bidro til at verkene ikke ble signert. Det er ofte først i ettertid at en har gravd i historien og forsøkt å finne ut hvilke personer som laget bildene.