Akkurat her har fotografen stått, kanskje akkurat som sin navnesøster for 200 år siden

Eller kanskje enkelte av maleriene eller tegningene til norske Ida Lorentzen (f. 1951). Men feltet i venstre halvdel og kanten helt til høyre er ute av fokus. Det er et fotografi, der bruken av linsen seksjonerer opp bildet i hva som er i - og ikke i fokus. Dette skaper rom i bildet, plasserer betrakteren i et rom, mens han eller hun titter inn en åpen dør, mot en annen og lukket dør helt innerst i motivet.

Halvåpne dører inn til rom man ikke vet noe om, er jo som en invitasjon til en fortelling. Man begynner å forestille seg hva som er på den andre siden, hva det forteller om hendelser og folk som har vært der. Og nettopp dette interiøret er fra Eidsvoll verk, stedet der Riksforsamlingen utformet Norges grunnlov i 1814. Når vi forestiller oss dette historiske stedet, er vårt visuelle minne ofte preget av de helt store fremstillingene, for eksempel de stolte mennene i Oscar Wergelands kunstverk «Eidsvold 1814» i Stortingssalen, riktignok malt godt og vel 70 år etter hendelsen fant sted.

OM VERKET: «Eidsvoll #1» Foto på aluminium, 95 x 90 cm (2008) HVOR: St. Olavs hospital i Gastrosenterets femte etasje, Trondheim KUNSTNER: Hedevig Anker (f. 1969) TIDLIGERE VERKER: Hedevig Anker er utdannet fra Statens Kunstakademi i Oslo og Kunsthøgskolen i Bergen. Hun jobber i hovedsak som fotograf, og motivene er hovedsakelig interiører. Ankers tilnærming fremhever små detaljer, utsikter fra sprekker og kroker, og bildene kjennetegnes av en stille og mennesketom atmosfære. Vekslingen mellom fokus og ikke-fokus gir dem en bredde i tekstur, og de kan ofte ligne vel så mye på maleri som fotografi. Anker har hatt utstillinger ved en rekke prominente norske kunstinstitusjoner, som Lillehammer Kunstmuseum, Stenersenmuseet, Trafo Kunsthall i Asker og Kunstnerforbundet i Oslo.



Fotografen Hedevig Anker har her gått tett på historien om dette stedet. Like tett som hun ligger på detaljene i interiøret har hun gått inn i historien om sin navnesøster, Hedevig Anker (1763–1846). Hun var konen til Carsten Anker, eieren av Eidsvoll verk i 1814, og hadde på det tidspunktet en syk datter i København.

Det er et annet blikk på disse historiske omgivelsene som formidles i fotoserien dette bildet er en del av. Betrakteren plasseres i tomme rom, blir vitne til stengte dører og stillhet. Lokalene blir mer kontemplative og private enn om de bare var kulisser for offisielle hendelser av stor betydning. Vi trer bakenfor eller utenfor den folksomme støyen som må ha preget deler av disse lokalene i det historiske årstallet 1814. Vi serveres et alternativt blikk på en historisk bygning. Bildene foreslår liksom en parallell eksistens – vi begynner å se for oss hvilke andre mennesker som levde her. Før og etter riksforsamlingen, i korridorene utenfor ansamlingen av «oplyste Mænd» på Eidsvoll.

