Denne scenen vekker nok gjenkjennelse hos mange

I billedkunsten er ekspresjonismen et av de heftigste uttrykkene. Helt fra Munchs utpensling av indre angst til de tøffe tyske mellomkrigsbildene til etterkrigstidens traumatiserte billedkunstnere. Irske Francis Bacon (1909–1992) var kanskje den dyktigste til å male ut følelsen av å være fanget, i et rom, i en kropp, i et forhold, hvem vet. Han benektet selv at han var ekspresjonist, men det skal ikke mye fantasi til for å lese bildene hans som heftige statements omkring menneskelig eksistens og sameksistens.