Gå aldri alene

Slik blir det ikke i år, etter at pandemien har gitt kladder under skiene for det meste som minner om normal påske. Og det er kanskje like greit. I hvert fall for min del. Min foreløpig eneste påske fra hytte til hytte var en gang på tampen av forrige årtusen. Vi var fire kompiser i midten av 20-årene, den verste alderen for dumskap og mangel på konsekvensanalyse. Og det kunne gått riktig ille. Det var så vidt vi slapp unna med livet i behold. Men det kommer jeg tilbake til. Fjellvettreglene hadde vi god kontroll på. Det var de uskrevne reglene vi slet med.