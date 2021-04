Bildet heter «Tony’s Bar». Tony, kanskje kort og amerikansk for Antonio. Italiensk og amerikansk. Bildet er tatt i baren «Tony Tenneriello and his Italian American Bar» i Mulberry Street i New York. Men det vet ikke nødvendigvis betrakteren. I møte med dette bildet får du bare informasjon om at dette er Tony sin bar. Og det inneholder sin mengde «italienskhet».