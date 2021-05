Et hemmelig lite nikk mot et gammelt maleri

Murfasader tett i tett i et urbant miljø. Innsyn i øyehøyde, rett inn i stuene til folk. Velholdte ornamenterte bygninger med små detaljer overalt. Høye hus i et lavtliggende land. Små referanser til de historiske bygningsmassene finner vi også; på døren over den ene trappen står det «Anno 1664» med sirlige bokstaver. Husfasadene hviler i sin egen ro, og dette utsnittet danner et pittoresk bildemotiv.