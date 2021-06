Jeg kunne ikke en gang pille meg i nesa uten å bli sett

I alle fall fysisk. Mentalt sa hun ikke noe om. Målet var et tredagers møte, et seminar, egentlig. Jeg følte det nesten mer som en festival, for å være ærlig. Ikke fordi det var slakke tøyler, overhodet ikke. Vi starta tidlig hver morgen, og jobba til kvelds. Vi satt i et svært rom med to meter mellom hver stol, så vi måtte nesten rope til hverandre. Men hallo - jeg var sammen med levende mennesker av kjøtt og blod, live, i 3D. For et rush.